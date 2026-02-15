  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO göreviyle Yunanistan'da! Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!" Münih’te Grönland çıkışı! “Grönland halkı ilk kez böyle tehdit edildi” Yılmaz Vural Akit’e konuştu: “Ülkemizde spor kültürü yok skor kültürü var” Trump, affedilmesi için çağrı yapmıştı! Katil Netanyahu için kritik süreç Zelenskiy’den kritik çağrı: Avrupa masada olursa savaşın bitme şansı artar İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için “Münih Sirki” yorumu İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü 'Özgür Özel cumhurbaşkanlığına hevesleniyor'
Gündem Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...

Biz Bülent Arınç ile uğraşaduralım..

Bülent bey de, bize “Tutuksuz yargılanma ilkedir” diye oyalayadursun.

Ardından da, kızacağımızı bilerek, “İnsanlar müslümanlıktan çıkıyor” diye laf atsın.

Ama arada..

30 milyon dolar, araba bagajlarında saklansın..

 

Abi, araba bagajında 30 milyon doların ne işi var.

Biz de oyuna gelmeyelim.

“30 milyon dolar, 30 milyon dolar” deyip..

 

 

Parayı küçültmeyelim.

Tamı tamına 1 milyar 300 milyon TL’den bahsediyoruz.. 

46 bin 714 asgari ücrete eşdeğer geliyor..

46 bin 714 kişi, bir ay boyunca çalışacak ve ayın sonunda alacağı toplam para bu kadar..

Hikaye şu:

Bir döviz büfesi varmış..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur!
İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur!

Gündem

İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur!

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye
Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

Gündem

Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor
Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor

Gündem

Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23