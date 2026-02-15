Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Biz Bülent Arınç ile uğraşaduralım..

Bülent bey de, bize “Tutuksuz yargılanma ilkedir” diye oyalayadursun.

Ardından da, kızacağımızı bilerek, “İnsanlar müslümanlıktan çıkıyor” diye laf atsın.

Ama arada..

30 milyon dolar, araba bagajlarında saklansın..

Abi, araba bagajında 30 milyon doların ne işi var.

Biz de oyuna gelmeyelim.

“30 milyon dolar, 30 milyon dolar” deyip..

Parayı küçültmeyelim.

Tamı tamına 1 milyar 300 milyon TL’den bahsediyoruz..

46 bin 714 asgari ücrete eşdeğer geliyor..

46 bin 714 kişi, bir ay boyunca çalışacak ve ayın sonunda alacağı toplam para bu kadar..

Hikaye şu:

Bir döviz büfesi varmış..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...