iOS 27 ile pil coşacak: iPhone’larda şarj süresi uzuyor

Teknoloji devinin bu hedefe ulaşmak için izleyeceği yol ise “kod temizliği” olarak belirtiliyor. Yıllar içinde biriken eski ve verimsiz kodların sistemden arındırılmasıyla daha rafine ve optimize bir yazılım altyapısı oluşturulacak. Bu durum, işlemcinin daha az yorulmasını ve dolayısıyla daha az enerji tüketmesini sağlayarak doğrudan uzun pil ömrü sunacak.