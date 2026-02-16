iOS 27 ile pil coşacak: iPhone’larda şarj süresi uzuyor
Apple, iOS 27’de büyük yenilikler yerine pil ömrü, hız ve sistem kararlılığına odaklanarak iPhone deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemiyle ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Sektörden gelen güvenilir bilgilere göre, iOS 27 batarya iyileştirmesi ve performans artışına odaklanarak mevcut iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu güncelleme, devrimsel yeniliklerden çok, sistemin temelini sağlamlaştırmaya odaklanacak gibi görünüyor.