Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş

Söz konusu röportajda Tuncel’in, Suriye’deki yeni yönetime emperyalistlerin destek vermesini eleştirdiği görüldü. Aynı Tuncel, emperyalistlerin kısa süre öncesine kadar SDG’yi desteklemiş olduğu gerçeğini gizlemeye kalktı. Çamlıbel’in bu konudaki sorusu üzerine köşeye sıkışan Sebahat Tuncel, “Taktiksel bir ittifaktı” diyerek milletin aklıyla alay etti!..

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Batının müdahalesine dönük tarihsel okumanıza itirazım yok ancak sizin bugün “emperyalist projeler” olarak atıf yaptığınız süreçlerin başat aktörleri düne kadar Suriye’deki Kürtleri kendi projelerindeki ‘ana aktör’ olarak gördü. Bu aktörler dün SDG’ye yatırım yaparken ‘emperyalist’ değil miydi? Kürt siyaseti kendi içerisinde bir eleştiri veriyor mu bu hususta?

Rojava yönetimindeki Kürtler, ABD, İsrail, Rusya ve birçok ülkeyle ittifak ve ilişki kurarken bunların bir kısmını stratejik, bir kısmını da taktik ittifaklar olarak gördüler. Kürtler esas olarak halklarla stratejik ittifaklar kuruyor. Sosyalist güçlerle, ezilen emekçilerle stratejik ittifaklar kuruyor. Emperyalist güçlerle ittifakları ise daha taktik. Yani onlara çok güvendikleri için kurmuyorlar bu ilişkileri ya da ittifakları. Ama en nihayetinde Orta Doğu’da bu güçlerle ilişki içerisinde girmeden yürümeniz zor. Diplomasinin gereğidir bu. Türkiye de bugün birçok ülkeyle ilişki ve diyalog içerisinde, olmak durumda. Ama burada Kürtler açısından en önemli şey bu ilişkilere tamamen güvenmek yerine çıkarların ortaklaştığı bir yerden siyaset yürütmek.