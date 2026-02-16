KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yayın yapan ve "Cenk Hoca" lakabıyla bilinen Cenk Koçak isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı skandal video ile büyük bir provokasyona imza attı. Elinde içki şişesiyle kamera karşısına geçen şahıs, ailevi değerleri ve toplumsal ahlakı hiçe sayan yaşam tarzını savunurken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de kirli emellerine alet etmekten çekinmedi.
İçki şişesiyle "özgürlük" pazarlıyor
İslam’ın ve Türk toplumunun geleneksel değerlerini hedef alan Koçak, paylaştığı videoda "Eşim şort giyer, ben bira içerim" diyerek hayasızlığı "özgürlük" kılıfı altında pazarlamaya kalkıştı. Sokaklarda alkol tüketmeyi ve mahremiyet sınırlarını zorlayan kıyafetleri bir üstünlükmüş gibi sunan fenomenin öfkeli ve saldırgan üslubu dikkat çekti.
Atatürk'ü çirkin üslubuna siper etti
Müslüman Türk milletinin hassasiyetlerini kaşıyan Koçak, skandal açıklamalarına meşruiyet kazandırmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün adını andı. "O da rakı içerdi, onun da köpeği vardı" diyerek tarihi şahsiyetleri kendi sefil hayat tarzına dayanak yapmaya çalışan şahıs, haysiyet sınırlarını aşan ifadeler kullandı. KKTC’nin özgür bir memleket olduğunu iddia eden Koçak’ın, bu özgürlüğü ahlaki yozlaşma ve dini değerlere hakaret olarak yorumlaması sağduyulu vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Sosyal medyadan tepki yağdı: Bu neyin kafası?
Kısa sürede yüz binlerce kez izlenen video sonrası sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü. Birçok vatandaş, yapılan açıklamaların doğrudan İslam’a ve aile yapısına saldırı niteliği taşıdığını belirterek şu vurguları yaptı:
- Değerlerimize Hakaret: Özgürlük kavramının alkol ve çıplaklığa indirgenmesi toplumun temel taşlarına dinamit koymaktır.
- Provokasyon Sinyali: Atatürk üzerinden yapılan bu savunmanın, toplumu kutuplaştırmak isteyen çevrelerin bir oyunu olduğu ifade edildi.
-