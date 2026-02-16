  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’i böyle uğurladı: Bu yolculuk kutlu bir yolculuk! Sizden müjdeler bekliyoruz Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın! Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Gündem KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!
Gündem

KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yayın yapan ve "Cenk Hoca" lakabıyla bilinen Cenk Koçak isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı skandal video ile büyük bir provokasyona imza attı. Elinde içki şişesiyle kamera karşısına geçen şahıs, ailevi değerleri ve toplumsal ahlakı hiçe sayan yaşam tarzını savunurken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de kirli emellerine alet etmekten çekinmedi.

İçki şişesiyle "özgürlük" pazarlıyor

İslam’ın ve Türk toplumunun geleneksel değerlerini hedef alan Koçak, paylaştığı videoda "Eşim şort giyer, ben bira içerim" diyerek hayasızlığı "özgürlük" kılıfı altında pazarlamaya kalkıştı. Sokaklarda alkol tüketmeyi ve mahremiyet sınırlarını zorlayan kıyafetleri bir üstünlükmüş gibi sunan fenomenin öfkeli ve saldırgan üslubu dikkat çekti.

 

Atatürk'ü çirkin üslubuna siper etti

Müslüman Türk milletinin hassasiyetlerini kaşıyan Koçak, skandal açıklamalarına meşruiyet kazandırmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün adını andı. "O da rakı içerdi, onun da köpeği vardı" diyerek tarihi şahsiyetleri kendi sefil hayat tarzına dayanak yapmaya çalışan şahıs, haysiyet sınırlarını aşan ifadeler kullandı. KKTC’nin özgür bir memleket olduğunu iddia eden Koçak’ın, bu özgürlüğü ahlaki yozlaşma ve dini değerlere hakaret olarak yorumlaması sağduyulu vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyadan tepki yağdı: Bu neyin kafası?

Kısa sürede yüz binlerce kez izlenen video sonrası sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü. Birçok vatandaş, yapılan açıklamaların doğrudan İslam’a ve aile yapısına saldırı niteliği taşıdığını belirterek şu vurguları yaptı:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yüksel

Esfele safilinler

Şuayip

Eşini kıskanmiyana deyyus derler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23