Millet düşmanları CHP'ye koştu

Sebahattin Ayan İstanbul

Akın Gülek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensibiyle Adalet Bakanlığına getirilmesini sindiremeyen ve TBMM’de yemini sırasında kürsü işgaline soyunan CHP’liler, yargıyı nasıl arka bahçe olarak kullandıklarını çok çabuk unuttu. Özel ve İmamoğlu ikilisinin iddialarının aksine, geçmişte cuntacılardan emir alan, verdikleri ideolojik kararlarla mütedeyyin kesimi mağdur eden pek çok isim, her dönem hukuku siyasallaştıran CHP’de görev aldı. Millete kan kusturan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın yanı sıra eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kenan Doğan, eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver, eski Yargıtay Tetkik Hakimi Emine Ülker Tarhan, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, eski savcılar Ali Özgündüz ve Ercan Cengiz ilk fırsatta soluğu CHP’de aldı. Bir başka deccal Yekta Güngör Özden de 28 yıl aralıksız CHP’de görev yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmişti. Ayrıca, geçmişte TBB Başkanlığı yapan Peygamber düşmanı Önder Sav, Ankara Baro Başkanlığı görevinde bulunun Hakkı Süha Okay, yine Mersin Baro Başkanı İsa Gök, eski TBB başkan yardımcısı Yusuf Ziya Yergök ile yığınla baro temsilcisi CHP’de siyaset yaptı.

CÜBBEYİ ÇIKARAN CHP’YE KOŞTU

Akın Gürlek’in atamasını “utanç verici” bulduklarını söyleyen CHP’lilerin utanması gereken kadrolaşma tablosu şöyle:

Refah Partisi ve Fazilet Partisi hakkında kapatma davası açıp partililere ‘vampir’ diyen Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, cübbesini çıkarır çıkarmaz kapağı CHP’ye attı.

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı da yapan Yusuf Kenan Doğan, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Ardından göreve dönerek Yargıtay 8. Ceza Dairesi’ne başkan seçilen Doğan, CHP’nin 32. Olağan Kurultayı’nda PM’ye seçildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi eski Başkanı Naci Ünver 4 Kasım 2003’te CHP’ye katılmıştı. Rozetini Deniz Baykal’ın taktığı Ünver, “CHP’nin yalnız bırakılması demek, cumhuriyetin yalnız bırakılması demektir” demişti. Naci Ünver, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mahkûmiyet kararlarını onayan hakim olarak biliniyor.

Yıllarca HSYK Başkan Vekilliği koltuğunda oturan hakim ve savcılar arasında solcu kadrolaşmayı sağlayan isim olarak bilinen Kadir Özbek Yargıtay’dan istifa edip CHP’ye katılmıştı.

ERGENEKONCULAR

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde ‘Ergenekon Terör Örgütü’nün üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan İlhan Cihaner de tahliyesinin ardından CHP’ye katıldı ve milletvekili oldu.

Yargıtay Tetkik Hakimi ve YARSAV Başkanlığı yapan Emine Ülker Tarhan, CHP’den milletvekili seçildi.

İspir, Aşkale, Ilgın, Körfez, Küçükçekmece, Kayseri ve Eyüp Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Ali Özgündüz de CHP’den milletvekili seçildi.

Son olarak Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Ercan Cengiz, CHP’de milletvekilliği yaptı.

BAROLAR ARKA BAHÇE GİBİ

1973 genel seçimlerinde CHP listesinde TBMM’ye giren Önder Sav, 1989 ile 1995 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2000-2010 yılları arasında CHP’nin genel sekreteri olarak görev yaptı.

1998-2000 yılları arasında Ankara Baro başkanlığı yapan Hakkı Süha Okay, 2002 yılından 2010 yılına kadar CHP’de Ankara İl Başkanlığı ve milletvekilliği başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2002-2007 yılları arasında Mersin Baro Başkanlığı görevini yapan İsa Gök, 23 ve 24. Dönem CHP milletvekili olarak Meclis’te yerini aldı.

1996-2000 yılları arasında Adana Baro Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ziya Yergök, 2002 yılında CHP listesinden milletvekili olarak Meclis’te yerini aldı.

1994-1996 yılları arasında Ankara Baro Başkanlığı yapan Tuncay Alemdaroğlu 1999 yerel seçimlerde CHP’den Yenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi.

1996-98/2000-2004 yıllarında iki defa Tekirdağ Baro Başkanlığı, 2005-2009 yıllarında TBB Genel Sekreterliği görevini yürüten Güneş Gürseler 1970 yılında girdiği CHP’de milletvekilliği başta olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 2004 seçiminde Tekirdağ Belediye Başkan adayıydı.

2 Mart 1988’de Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği, 8 Mayıs 1991-1 Ocak 1998 tarihleri arasında da iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulunan Yekta Güngör Özden, 1951 yılından 1979 yılına kadar aralıksız olarak CHP’de çeşitli görevlerde bulundu.