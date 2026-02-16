  • İSTANBUL
CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü

CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü

İstanbul’da CHP zihniyetinin iş başına gelmesiyle birlikte hizmet yarım kaldı, vatandaş mağduriyetin pençesine itildi. Bayrampaşa Sağmalcılar’da 2015 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi, Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’nin vurdumduymazlığı nedeniyle adeta bir enkaza dönüştü. AK Parti döneminde büyük umutlarla başlatılan projede 491 binanın yıkılması planlanırken, 2019’dan bu yana tek bir çivi dahi çakılmadığı gibi hak sahipleri de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle isyan bayrağını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi'nin yerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi, 2019'da İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından akamete uğradı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılamazken, rezerv alanında yapılan 2 bin 277 daireden de 500'ü boş kaldı.

 

'İBB'DE TANIDIK YOKSA İŞİN ZOR'

 

Hak sahiplerinden Hatice Yaman, "100 metrekare olan evimizi 35 metrekareye düşürdüler ve 'oraya geç' diyorlar.

Başta bize 80 metrekareye razı olursak kafa kafaya takas yapabileceğimizi söylediler. Aynı büyüklükte ev istersek fark ödememiz gerektiğini söylediler, biz de 'ödeyelim' dedik.

Ama şimdi verilen sözler tutulmadı. Şimdi yan komşuma 2+1 verilirken bana 1+1 veriliyor. Üstelik boş balkonlara bile 1+1 daire verdiler. İBB'de tanıdığın yoksa işin zor" ifadelerini kullandı.

 

Hak sahiplerinden Tuğra Emin Kaya, "Beş kişilik bir aileyiz. Mevcut evimiz 2+1. Ama bize sunulan tek seçenek 1+1 Amerikan mutfaklı daire.

2+1, 3+1 boş daireler olduğunu biliyoruz ama bize gösterilmiyor. Sorularımıza net cevap veren kimse yok. Yaklaşık dört yıldır sürecin devam ediyor.

KİPTAŞ ve ilgili birimlerden açık ve net bilgi alamıyoruz" dedi. Bölgede oluşan enkaz alanları ve yarım kalan yıkımlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

 

'GEÇMEYE KORKUYORUZ'

Teoman Kahraman ve Ahmet Kutsi Aşık adlı öğrenciler, "Karanlık çökünce buralar ıssız oluyor.

Geçmeye korkuyoruz. Işıkların çoğu yanmıyor. Enkaz alanının görüntüsü hiç hoş değil. Niye yıkmıyorlar, niye bitirmiyorlar anlamıyoruz" diye konuştu.

Seyfettin Dindar ve eşi ise, "Yıkım yapıyorlar, evler sallanıyor. Biz de korkarak yürüyoruz. Apartman kapısını açmaya korkuyorum" dedi.

Şakir

CHP'li belediye 100 e 35 veriyor ise daha ne istiyorsunuz!
