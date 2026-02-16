Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, iki çiftin yoga bahanesiyle eşlerini değiştirerek gerçekleştirdiği sözde egzersizler, toplumun ahlaki değerlerini dinamitlemeyi hedefliyor. Batı merkezli sapkın yaşam tarzlarını "modernlik" adı altında pazarlayan çevrelerin ulaştığı bu boyut, tehlikenin vahametini bir kez daha ortaya koydu.

MODERNLİK MASKELİ AHLAKSIZLIK: MANEVİ DEĞERLER HEDEFTE

Dini ve milli değerlere mesafeli, Batıcı bir yaşam tarzını benimseyen seküler çevrelerin lokomotifliğini yaptığı bu yozlaşma, aile kurumunu içten içe çürütmeyi amaçlıyor. "Özgürlük" ve "yaşam tarzı" kavramlarının arkasına sığınarak sergilenen bu edepsizliğin, hiçbir sportif veya bilimsel temeli olmadığı gibi, tamamen toplumsal dokuyu bozmaya yönelik bir operasyon olduğu vurgulanıyor.

TOPLUMSAL DİNAMİT: BU REZALETE DUR DENİLMELİ

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür içeriklerin genç nesillerin zihin dünyasında büyük tahribat yarattığına dikkat çekiyor. Aile mahremiyetini yok sayan, sadakat kavramını hiçe sayan ve ahlaksızlığı sıradanlaştıran bu şarlatanlara karşı kamuoyunda "yaptırım" sesleri yükseliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu tür sapkın akımların yayılmasını engellemek için hem hukuki hem de idari mekanizmaların ivedilikle devreye girmesi bekleniyor.