  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’i böyle uğurladı: Bu yolculuk kutlu bir yolculuk! Sizden müjdeler bekliyoruz Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın! Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Gündem Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, iki çiftin yoga bahanesiyle eşlerini değiştirerek gerçekleştirdiği sözde egzersizler, toplumun ahlaki değerlerini dinamitlemeyi hedefliyor. Batı merkezli sapkın yaşam tarzlarını "modernlik" adı altında pazarlayan çevrelerin ulaştığı bu boyut, tehlikenin vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, iki çiftin yoga bahanesiyle eşlerini değiştirerek gerçekleştirdiği sözde egzersizler, toplumun ahlaki değerlerini dinamitlemeyi hedefliyor. Batı merkezli sapkın yaşam tarzlarını "modernlik" adı altında pazarlayan çevrelerin ulaştığı bu boyut, tehlikenin vahametini bir kez daha ortaya koydu.

 

MODERNLİK MASKELİ AHLAKSIZLIK: MANEVİ DEĞERLER HEDEFTE

Dini ve milli değerlere mesafeli, Batıcı bir yaşam tarzını benimseyen seküler çevrelerin lokomotifliğini yaptığı bu yozlaşma, aile kurumunu içten içe çürütmeyi amaçlıyor. "Özgürlük" ve "yaşam tarzı" kavramlarının arkasına sığınarak sergilenen bu edepsizliğin, hiçbir sportif veya bilimsel temeli olmadığı gibi, tamamen toplumsal dokuyu bozmaya yönelik bir operasyon olduğu vurgulanıyor.

 

TOPLUMSAL DİNAMİT: BU REZALETE DUR DENİLMELİ

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür içeriklerin genç nesillerin zihin dünyasında büyük tahribat yarattığına dikkat çekiyor. Aile mahremiyetini yok sayan, sadakat kavramını hiçe sayan ve ahlaksızlığı sıradanlaştıran bu şarlatanlara karşı kamuoyunda "yaptırım" sesleri yükseliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu tür sapkın akımların yayılmasını engellemek için hem hukuki hem de idari mekanizmaların ivedilikle devreye girmesi bekleniyor.

Seküler zeka geriliği: 'Cadılar Bayramı aydınlık, Ramazan karanlık'
Seküler zeka geriliği: 'Cadılar Bayramı aydınlık, Ramazan karanlık'

Siyaset

Seküler zeka geriliği: 'Cadılar Bayramı aydınlık, Ramazan karanlık'

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

Valla seküler kısımda olsa iyi..köylerde bilem var..kaynak müge anlı esra erol

salim

uyuşturucu gibi tehlikeli, aileyi hedef alan bir akım
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23