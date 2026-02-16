  • İSTANBUL
İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bölgedeki fitne ateşini körükleyen işgalci İsrail'e karşı çarpıcı bir çıkış yaptı. Siyonist rejimin savaş bahaneleri üreterek bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalıştığını vurgulayan Laricani; İran'ın bölgesel istikrarı sağlamak adına Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ilan etti.

"ABD İsrail’in değil kendi çıkarlarını düşünmeli"

El Cezire’ye özel mülakat veren Laricani, Umman aracılığıyla ABD’ye ilettikleri çözüm mektubuna henüz resmi bir yanıt gelmediğini belirtti. Donald Trump’ın "İran nükleer silaha sahip olmasın" şeklindeki çıkışına değinen Laricani, "Bizim de amacımız bu, nükleer silaha değil teknolojiye odaklıyız. Ortak noktada buluşabiliriz" mesajını verdi. Ancak Laricani, milli güvenlik meselesi olan füze programının asla pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi.

 

 

"Savaş meraklısı değiliz ama tokat atmaya hazırız"

ABD ile yürütülen müzakereleri sabote etmek için her türlü kirli plana başvuran Siyonist İsrail’i "en büyük düşman" olarak tanımlayan Laricani, "Savaş peşinde değiliz ancak bize zor kullananlar karşılığını en ağır şekilde alırlar. Hazırlıklıyız" dedi. Laricani, İsrail saldırılarının İran halkı arasında büyük bir birlik ve beraberlik ruhu oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

Bölgesel istikrar için Türkiye vurgusu

İsrail’in bölgeyi karıştırmak için yaptığı gizli planların farkında olduklarını söyleyen Laricani, İslam coğrafyasının güçlü aktörlerine seslendi:

 

  • İş Birliği Mesajı: Bölge ülkelerinin Siyonist oyunlara karşı uyanık olması gerektiğini belirten Laricani, "İsrail'e karşı bölgesel istikrar için Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.
  • Zenginleştirme Hakkı: Sağlık çalışmaları için yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun zaruri olduğunu hatırlatan Laricani, teknoloji sahibi bir ülkeye "sıfır zenginleştirme" dayatmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

