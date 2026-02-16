Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Kalkış aşamasında ise kontrollü hızlanma ile aynı vagon üzerinden anında dikey tırmanışa geçildi ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu iniş–kalkış dizisi başarıyla tamamlandı. Red Bull Sporcusu Dario Costa: “Sınırları Bir Kez Daha Yeniden Tanımladık” Havacılık tarihinde daha önce denenmemiş bir meydan okumaya imza atan Red Bull sporcusu, bu tarihi anı, “ Train Landing, kariyerimde yer aldığım en zorlu ve yüksek hassasiyet gerektiren projelerden biriydi. Ölçülmesi ve yönetilmesi gereken çok sayıda değişken vardı; ancak en büyük sınav, yalnızca bilişsel odaklanma ve uçuş becerilerime güvenerek, son derece küçük ve hareketli bir piste neredeyse kör iniş gerçekleştirebilmekti. Zorluklarına rağmen bu süreç benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bu projeyle, tarihte ilk kez bir uçak hareket halindeki bir trenle başarıyla etkileşime girerek en eski motorlu ulaşım araçlarından biri ile en yenisini bir araya getirdi. Yüksek hassasiyet, güçlü ekip çalışması ve karşılıklı güven gerektiren bu karmaşık projeyi planlandığı şekilde tamamlamış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadeleriyle değerlendirdi.