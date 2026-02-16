  • İSTANBUL
Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Dünyaca ünlü gösteri pilotu ve Red Bull sporcusu Dario Costa, Train Landing projesiyle Afyonkarahisar’da havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Costa, saatte 120 km hızla ilerleyen hareketli kargo trenine bir dakikadan kısa sürede iniş yapıp aynı noktadan yeniden havalanarak eşsiz manevrayı başarıyla tamamladı. Şiddetli türbülans ve değişken hava akımları altında kör iniş sırasında uçak, trenle senkronizasyon sağlamak için neredeyse durma noktasına yakın bir hız olan 87 km/s’ye kadar yavaşladı.

#1
Foto - Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa, Train Landing projesiyle Afyonkarahisar’da havacılık tarihine geçti. Kariyerinde 5 Guinnes Dünya Rekoru bulunduran Costa, Zivko Edge 540 akrobasi uçağıyla saatte 120 km hızla giden 9 vagonlu bir trenin son vagonunun üzerine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi ve ardından aynı noktadan kalkış yaptı.

#2
Foto - Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Yaklaşma aşamasında, saatte 120 km (65 knot) hızla ilerleyen tren, hedef vagon üzerindeki son kör yaklaşmadan yaklaşık 200 metre öncesine kadar pilot tarafından 45 derecelik bir açıyla görülebildi. İniş anında, uçağın üç tekerleği aynı anda vagona temas etti. Hava akımı türbülansı ve hava hızının 120 km/s’ten 87 km/s’e (47 knot) keskin biçimde düşmesine rağmen, uzunlamasına ve yanal hizalama korunarak stabil temas sağlandı. Stabilizasyon sürecinde, hareket halindeki trenin oluşturduğu türbülans ve neredeyse minimum hava hızı koşullarında pilot sürekli aerodinamik düzeltmeler yaparak uçağın dengede kalmasını sağladı.

#3
Foto - Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Kalkış aşamasında ise kontrollü hızlanma ile aynı vagon üzerinden anında dikey tırmanışa geçildi ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu iniş–kalkış dizisi başarıyla tamamlandı. Red Bull Sporcusu Dario Costa: “Sınırları Bir Kez Daha Yeniden Tanımladık” Havacılık tarihinde daha önce denenmemiş bir meydan okumaya imza atan Red Bull sporcusu, bu tarihi anı, “ Train Landing, kariyerimde yer aldığım en zorlu ve yüksek hassasiyet gerektiren projelerden biriydi. Ölçülmesi ve yönetilmesi gereken çok sayıda değişken vardı; ancak en büyük sınav, yalnızca bilişsel odaklanma ve uçuş becerilerime güvenerek, son derece küçük ve hareketli bir piste neredeyse kör iniş gerçekleştirebilmekti. Zorluklarına rağmen bu süreç benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bu projeyle, tarihte ilk kez bir uçak hareket halindeki bir trenle başarıyla etkileşime girerek en eski motorlu ulaşım araçlarından biri ile en yenisini bir araya getirdi. Yüksek hassasiyet, güçlü ekip çalışması ve karşılıklı güven gerektiren bu karmaşık projeyi planlandığı şekilde tamamlamış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadeleriyle değerlendirdi.

#4
Foto - Red Bull Sporcusu Dario Costa Hareket Halindeki Trene İniş ve Kalkış Yaparak Dünyada Bir İlke İmza Attı

Tarihe geçen trene iniş projesinde Dario Costa’nın teknisyenliğini yapan Filippo Barbero, Red Bull’un bir kez daha ilklere imza atmak için aylardır fizibilite çalışmaları yaptığını belirterek, “En kritik husus trenin hizalanmasıydı, bu yüzden mutlak hassasiyet gerekiyordu ve o bunu başardı. Dario gerçek bir sihirbaz, bu kadar zorlu bir projenin üstesinden sadece o gelebilirdi.” dedi.

