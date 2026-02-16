  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’i böyle uğurladı: Bu yolculuk kutlu bir yolculuk! Sizden müjdeler bekliyoruz Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın! Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Dünya İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var
Dünya

İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var

İsrail’e ait bir İHA'nın, Lübnan-Suriye sınır hattında bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’e ait bir İHA'nın, Lübnan-Suriye sınır hattında bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında bir araca saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıyla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"
Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"

Dünya

Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"

Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki
Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki

Gündem

Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki

Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir!
Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir!

Aktüel

Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23