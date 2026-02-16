  • İSTANBUL
Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Egzama konusunda uzman isimlerin uyarılarının ardı arkası kesilmiyor.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Eren, egzama hastalığının bir çok faktörle tetiklenebileceğini açıkladı. Egzama ile ilgili çok çarpıcı bilgilendirmelerde bulunan Eren, egzaması olanların cildini soğuk ve kuru havanın nasıl etkilediğini anlattı.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Eren, egzamanın hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürdüğünü belirtti. Eren, "Egzama birçok iç ve dış faktörle tetiklenebilir. Sabunlar, deterjanlar, parfümler, bazı metaller, bitkilerle temas, nem, toz, polen ve küf egzamanın ortaya çıkmasına yol açabilir. Soğuk ve kuru hava da cilt bariyerini bozarak şikayetleri artırabilir" dedi.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Egzamanın ciltte kızarıklık, kuruluk ve yoğun kaşıntı ile ortaya çıktığını dile getiren Medical Park İstanbul Onkoloji Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Eren, "Hastalık genellikle küçük kabarcıklar, pullanma ve kabuklanma ile kendini gösterir. Uzun sürede kaşımaya bağlı olarak ciltte kalınlaşma oluşabilir. Egzama, cildin koruyucu bariyerinin bozulması sonucu gelişir" diye konuştu.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Egzamanın farklı alt tipleri bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Eren, "Kontakt egzama, temizlik ürünleri, parfüm, makyaj malzemeleri, saç boyaları ve metallerle temas sonucu gelişir. Atopik egzama ise alerjik yatkınlığı olan bireylerde görülür ve genellikle bebeklik döneminde başlar" dedi.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Seboreik egzamanın saçlı deri, kaşlar ve burun kenarında ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Eren, "Numuler egzama genellikle el ve bacaklarda madeni para şeklinde lezyonlarla seyreder. Dishidrotik egzama ise avuç içi ve ayak tabanında sıvı dolu küçük kabarcıklarla kendini gösterir" şeklinde konuştu.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Alerjik egzamanın bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren, "Alerjik egzama, vücudun bazı maddelere karşı aşırı tepki vermesi sonucu gelişir ve genellikle tekrarlayıcıdır. Tahrişe bağlı egzama ise deterjan, sabun ve kimyasal maddelerin cildi doğrudan zedelemesiyle ortaya çıkar" açıklamasında bulundu.

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

"Egzama kişiden kişiye geçmez. Temas yoluyla bulaşan bir hastalık değildir. Egzama en sık eller, parmak araları, ayak tabanları ve yüz bölgesinde görülür. Bebeklerde genellikle yanaklarda ortaya çıkar. Çocuklar ve erişkinlerde ise dirsek içleri ve diz arkaları daha sık etkilenir. Egzamanın en önemli belirtisi kaşıntıdır. Kuruluk, kızarıklık, pullanma ve kabuklanma sık görülür. Uzun süreli kaşıma sonucunda cilt sertleşebilir ve kalınlaşabilir. Stres egzama üzerinde etkilidir. Stres bağışıklık sistemini ve cilt bariyerini olumsuz etkileyerek egzamanın ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine neden olabilir. Temizlik ürünleri de ciltte tahrişe yol açabilir. Deterjanlar, sabunlar ve çamaşır suları cildin koruyucu bariyerini bozarak egzama oluşumuna zemin hazırlayabilir."

Foto - Bütün vücuda şok etkisi yapıyor! Egzaması olanlar dikkat: Uzmanından çarpıcı değerlendirme

Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Uzm. Dr. Eren, "Ilık suyla kısa süreli banyo yapılmalı, sert lif ve kese kullanılmamalıdır. Parfümsüz ve nötr sabunlar tercih edilmeli, banyo sonrası cilt mutlaka nemlendirilmelidir. Ev düzenli havalandırılmalı, temizlik sırasında eldiven kullanılmalıdır. Pamuklu giysiler tercih edilmeli ve tahriş edici maddelerden uzak durulmalıdır" dedi.

