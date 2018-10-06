Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- AK Parti kampanya hafızasının tazelenmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

- TBMM'de AK Parti grubu büyük bir işlev üstlenmektir.

- İçişleri Bakanımız gerek terörle mücadele konusunda gerekse sosyal alanla ilgili çok kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bu oturuma genel başkanımız bizzat başkanlık etti. Sunumları dinlemiştir ve oturumu bizzat yönetmiştir. Terörle mücadele konusunda hassasiyetlerimz, şehirlerdeki yapılanmalarının bir kere daha altı çizildi. Bunlar gündeme alındı. Bu bağımlılık meselesi gençlerle ilgili konular oldukça önemli. Gördük ki şehirlerde hassasiyet çok yüksek.

- Bizim yine bir geleneğimiz şudur, sunumlar bittikten sonra genel istişare ve değerlendirme yapacağız. Bu da kapalı olarak gerçekleşmektir. Milletvekili arkadaşlarımız bakan arkadaşlarımıza sorular sormaktadır. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak.

- Son derece verimli güzel bir kamp geçiriyoruz.

Soru-cevap

MCKINSEY AÇIKLAMASI: Cumhurbaşkanımız bugünkü konuşmasında ilgili kurumlarımızın daha çok yerli kurumlarımızdan danışmanlık hizmetleri alması gerektiği çerçevesindeki bir prensip kararını açıkladı. Çünkü burada farklı hassasiyetlerle görüşler gerçekleştirilirken çeşitli tartışmalar oluyor. Kendisi tebliğ ettiğini söyledi. Öne çıkan birkaç bakanlıkta konuştuğum da daha çok görüş alma şekliydi. Herhangi bir ödeme almıyorlardı.

CUMHUR İTTİFAKI: İki cümleyi yan yana değerlendirmenizi arzu ederim. Bir cumhur ittifakına verdiği önemin altını çizdi. Olabilecek yerlerde yerel seçimlerde de pratik olarak yaşatmak konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. Cumhur ittifakının ortak bir duruş olduğunu ifade ederek bu durumda da listelerde olmasa bile gönüllerde devam edecek dedi. Listede yer almazsa bu cumhur ittifakının sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu konunun dışında da bir araya gelebilirler.

KAYIP GAZETECİ: Türkiye cumhuriyeti devleti güvenilir bir devlettir. Bir gazetecinin kaybolması bir şekilde Türkiye gibi bir devletin üzerine duracağı bir meseledir. Hassasiyetimiz en üst noktadadır. Biz tam bir tablo ortaya çıkmadan, açıklamalar da yapıldı.

- Adaylık başvurularıyla ilgili takvim çalışıldı. MYK'ya sunulmayı bekliyor. Sayın Dışişleri Bakanımız çok kapsamlı bir sunum yaptı. Bütün konuları ele aldı.