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Gündem Ömer Çelik: Devletimiz Malatya’da tüm kurumlarıyla...
Gündem

Ömer Çelik: Devletimiz Malatya’da tüm kurumlarıyla...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Devletimiz Malatya’da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:35:00 -
Ömer Çelik: Devletimiz Malatya’da tüm kurumlarıyla...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya’da bir binanın çökmesi sonucu vatandaşlarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Devletimiz tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Göçükten etkilenen tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Malatya” ifadelerini kullandı.

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