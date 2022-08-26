Ömer Bayram, Van Dijk: Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında? Ömer Bayram nereli, babası nereli?

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'dan gelen haberlere göre sarı kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanacak gibi görünüyor.

Ömer Bayram 2022'de hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'da oynayan Ömer Bayram konusunda gelişmeler olabilir. Cimbom, bir yandan yapılacak forvet transferiyle yakından ilgilenirken, diğer yandan da gönderilecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda birçok yıldızını satılık listesine koyan Galatasaray'da, Ömer Bayram konusunda sabır taşmış durumda.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Özellikle idmanlardaki isteksiz tavrıyla teknik heyetin dikkatini çeken Ömer Bayram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaraylı idareciler, Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Ömer Bayram ve Emin Bayram kardeş mi soruların merak edilirken aslında Ömer Bayram ile akrabalığı bulunmamaktadır. Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram hakkında bilgiler...

Futbolculuk kariyeri

Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı.

Ömer Bayram nereli?

Ömer Bayram Hollanda'nın Brede şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kayserili'dir.

Ömer Bayram kaç yaşında?

Ömer Bayram 1991 doğumludur. 29 yaşındadır.

Ömer Bayram hangi takımlarda oynadı?

Ömer Bayram kariyerine ilk kez Hollanda'da başladı. Hollanda takımlarının altyapısı ile amatör futbola başladıktan sonra profesyonel kariyerine başladı. Ömer Bayram'ın altyapı kariyer bilgileri şu şekildedir;

- PCP Breada (2003 - 2004)

- Baronie Van Breda (2004 - 2005)

- NAC Breda (2005 - 2009)

Ömer Bayram'ın profesyonel kariyeri aşağıdaki gibidir;

- NAC Breda (2009 - 2012)

- Kayserispor (2012 - 2015)

- Akhisar Belediyespor (2016 - 2018)

- Galatasaray (2018 - Devam)

Ömer Bayram babası nereli?

Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı.

Ömer Bayram'ın kısa hayatı

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da doğmuştur. Ailesi henüz Ömer Bayram dünyaya gelmeden Kayseri'den Hollanda'ya maddi sebeplerden ötürü göç etmişlerdir. Ömer Bayram Breda kulübünün altyapısına ilk olarak başlamıştır. 2003 yılından 2004 yılına kadar Breda altyapısına devam eden Ömer Bayram daha sonra Baronie Van Breada takımının altyapısında kariyerine devam etmiştir. Son olarak ise NAC Breada altyapısına davet edilen Ömer Bayram 2005 yılından 2009 yılına kadar toplam 4 sene futbol hayatına devam etmiştir.