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Omega 7 nedir? Yabani iğdenin faydaları nelerdir? İğde ile hem genç bir cilt hem de fitbir vücut!

Omega 7 diğer adıyla Palmitoleik asit, tekli doymamış asitidir.Omega 7 doğada en çok pekte bilmediğimiz yabani iğde denilen besin kaynağında bulunmaktadır.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:02
Omega 7 nedir? Yabani iğdenin faydaları nelerdir? İğde ile hem genç bir cilt hem de fitbir vücut!

Yabani iğde Omega 7’nin yanı sıra  yoğun antioksidanlar ve A, B1, B12, C, E, K gibi vitaminler yönünden de oldukça zengin bir meyve olduğundan mucize bir meyve ünvanına sahip olmasına yetiyor.

Bu şifa deposu doğa doktorunun faydalarına birlikte göz atalım.

Yabani iğdenin faydaları;

Bağırsak hareketlerini destekler.

Sağlıklı hücreleri besler.

Sindirim sistemini destekler.

Yağ ve kan şekeri metabolizmasını düzenler.

Sağlıklı kilo kaybı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

İyi kolesterolü arttırırken kötü kolesterolüm düşmesine yardımcı olur

Mide ve bağırsak ülserlerine de oldukça iyi gelmektedir.

Sıkça görülen göz kuruluğuna oldukça etkilidir diyebiliriz. Gözyaşını artırıcı özelliği vardır.

Göz tansiyonuna faydalıdır.

Kan pıhtılaşmasını geciktirerek inme değimiz beyin kan damarlarında pıhtılaşmayı önler.

Tansiyonun düşmesini sağlar.

İnsülin salgısını düzenliyor.

İltihaplanmanın önüne geçer.

Saç ve tırnak sağlığına faydalı.

Cildin kırışmasını engelliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:02
  1. Yabani iğde

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