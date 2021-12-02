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Spor O.Marsilya, Nantes engelini tek golle geçti
Spor

O.Marsilya, Nantes engelini tek golle geçti

PSG'nin en yakın takipçisi Olympique Marsilya, deplasmanda Nantes takımına konuk oldu. Marsilya, 30. dakikada Gerson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 03:06:00 -
O.Marsilya, Nantes engelini tek golle geçti

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nantes ile Marsilya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Marsilya, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Marsilya'ya üç puanı getiren golü 30. dakikada Gerson atarken, Nantes'te Pallois 32'de çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Marsilya, puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nantes ise 19 puanla 13. sıraya geriledi.

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