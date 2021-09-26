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Spor O.Lyon ve Lorient puanları paylaştı
Spor

O.Lyon ve Lorient puanları paylaştı

Ligue 1'in 8. haftasında Lyon ile Lorient, karşılıklı gollerin atıldığı maçta 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 02:03:00 -
O.Lyon ve Lorient puanları paylaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 8. haftada O.Lyon ve Lorient karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Lyon'un golünü 50. dakikada Ekambi kaydederken, Lorient'in golü 20. dakikada Lauriente'den geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Lyon'dan Emerson direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Lyon puanını 12'ye, Lorient ise 13'e yükseltti.

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