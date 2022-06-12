Olympiakos, Cyle Larin'i istiyor
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, transfer pazarının gözde isimlerinden biri haline geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Yunanistan ekibi Olympiakos, Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Serbest oyuncu konumunda olan Larin'in istediği maaş konusunda detayların görüşüldüğü bilgisini veren Romano, Kanadalı oyuncunun 9 numara ve kanat oyuncusu olarak Olympiakos'a katkı verebileceğini hatırlattı.
Beşiktaş'a 2018 yılında transfer olan Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 28 maçta 7 gol kaydetti.