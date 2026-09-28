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Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününü yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin liradan tamamladı. Gün içinde fiyat 6 milyon 520 bin liraya kadar geriledi.

#1
Foto - Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü.

#2
Foto - Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

#3
Foto - Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı ise 454,94 kilogram oldu.

#4
Foto - Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı! İşte günün sonu rakamları

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

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