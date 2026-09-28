Sakarya'da koca dehşeti ölümle bitti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akyazı ilçesinde 4 Eylül'de tartıştığı kocası Ö.A. (50) tarafından bıçakla yaralanan Betül A. (50) tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Betül A'nın cenazesi, Akyazı Yağcılar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yağcılar Mahallesi'nde 4 Eylül'de çıkan tartışmada eşi Ö.A. tarafından bıçakla yaralanan Betül A. sağlık personelince hastaneye kaldırılmıştı. Jandarma tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.