Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Onur Kahya, “Yapay zeka bir çok sektörü etkileyecek. Beklemediğimiz alanlarda işsizliğe sebep olacak gibi görünüyor. Yapay zeka ile ilgili gelecek 10 yılda vereceğimiz kararlar çok önemli” dedi.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Kemal Üre de “Her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da olumlu ve olumsuz tarafları var. Yakın vadede bir olumsuzluk çıkaracağına inanmıyorum ama uzun vadede olabilecekler için bir çok araştırmacı ve devletler gerekli önlemlerin ne olması gerektiğini tartışıyor” ifadesini kullandı.