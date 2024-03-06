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Teknoloji Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı
Teknoloji

Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:11:00 -
Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı

Bilim insanları, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki robotun, öğrenme, analiz, sorun çözme ve karar verme gibi insansı işlevlere sahip olması şeklinde özetlenen yapay zekanın, gelecekte yapıcı etkilerinin yanında yıkıcı etkilerinin de olabileceğini düşünüyor.

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Onur Kahya, “Yapay zeka bir çok sektörü etkileyecek. Beklemediğimiz alanlarda işsizliğe sebep olacak gibi görünüyor. Yapay zeka ile ilgili gelecek 10 yılda vereceğimiz kararlar çok önemli” dedi.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Kemal Üre de “Her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da olumlu ve olumsuz tarafları var. Yakın vadede bir olumsuzluk çıkaracağına inanmıyorum ama uzun vadede olabilecekler için bir çok araştırmacı ve devletler gerekli önlemlerin ne olması gerektiğini tartışıyor” ifadesini kullandı.

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