Ölümle tehdit edilen Müstafi Tümamiral Yaycı FETÖ'yü deşifre ederek uyardı! 'Son derece güçlendikleri bir döneme girdik'

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Akit TV'de Muhammet Binici'nin moderatörlüğünde Gece Ajansı programına konuk oldu.

15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan Cihat Yaycı, "Ben FETÖ'yü üç 'i' ile tarif ediyorum. 'İnkar, iftira, intihal'. Yaptıklarını inkar ederler, insanlara iftira atarlar ve çalarlar. Bunlar böyle ahlaksız bir üç 'i' örgütüdür." dedi.

FETÖ'nün İslam diniyle ilgisi olmadığını da vurgulayan Yaycı, "Haramları helal kılmak, helalleri haram kılmak kudreti sadece Cenab-ı Allah'ın ve onun son Peygamberi Hazreti Muhammed'indir (sav)." ifadelerini kullandı.

Cihat Yaycı, FETÖ elebaşısına ilişkin önemli bir örnek verdi:

"Fetullah Gülen değil miydi, 'İçki içebilirsiniz, Ramazan'da da içebilirsiniz' diyen. Benim FETÖ'den tutuklanan sınıf arkadaşlarım Ramazan'da bırakın oruç tutmayı hepsi içki içerlerdi. Bunların dinle imanla alakası yok."

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"FETÖ'nün son derece güçlendiği bir döneme girdik." uyarısında bulunan Yaycı, "Bunları anlattığım için bana ve aileme ölüm tehditleri yağdırıyorlar. Dün 80'li yaşlarındaki ikisi de hacı olan anne ve babamın T.C. kimlik numaralarını sosyal medyadan yayınladılar." dedi.

Cihat Yaycı, FETÖ'yü tüm yönleriyle deşifre ederek, şöyle konuştu: