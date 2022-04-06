Ölümden döndü: İşe giden sağlıkçıya başıboş köpekler saldırdı
Kırşehir’de sabah işe gelen sağlıkçıya sokak köpekleri saldırdı. Köpeğin saldırdığı sağlık personelinin giysileri yırtıldı, ayağında kırık oluştu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerde Kılıçlı Köprü civarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli S.G. isimli sağlık personeli işe gelmek için otobüs durağına geldi.
Otobüs durağında 5 adet başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan S.G., kaçmak istedi.
Köpeklerin saldırısı sonucu S.G.’nin elbisesini yırtılırken, düşme sonucu ayağında kırık oluştu.
S. G.’nin yakınları ise Kırşehir Belediyesi'nin bir an önce başıboş sokak köpeklerini toplatması gerektiğini söyledi.