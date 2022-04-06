  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ölümden döndü: İşe giden sağlıkçıya başıboş köpekler saldırdı
Yerel

Ölümden döndü: İşe giden sağlıkçıya başıboş köpekler saldırdı

Kırşehir’de sabah işe gelen sağlıkçıya sokak köpekleri saldırdı. Köpeğin saldırdığı sağlık personelinin giysileri yırtıldı, ayağında kırık oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:42:00 -
Ölümden döndü: İşe giden sağlıkçıya başıboş köpekler saldırdı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerde Kılıçlı Köprü civarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli S.G. isimli sağlık personeli işe gelmek için otobüs durağına geldi.

Otobüs durağında 5 adet başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan S.G., kaçmak istedi.

Köpeklerin saldırısı sonucu S.G.’nin elbisesini yırtılırken, düşme sonucu ayağında kırık oluştu.

S. G.’nin yakınları ise Kırşehir Belediyesi'nin bir an önce başıboş sokak köpeklerini toplatması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay