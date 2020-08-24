Ölüm haberleri gelmeye başladı! ABD'ye doğru ilerliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile boğuşan Amerika kıtasında bir de fırtına paniği başladı.

Kasırgaya dönüştü

Marco ve Laura isimli 2 tropik fırtına Meksika Körfezi’ne ulaşırken, Marco'nun seviyesi kasırgaya yükseldi.

Marco Kasırgası ve Laura Fırtınasının getirdiği sert rüzgarlar ve şiddetli yağış dolayısıyla Haiti'de 9'dan fazla kişi canından oldu.

10 yaşındaki bir kız çocuğu da Dominik Cumhuriyeti sınırına yakın sahildeki Anse-a-Pitres'te fırtına ile bir ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haiti'nin güney kıyısındaki Jacmel bölgesinde ise 1, başkent Port-au-Prince'te 3 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Sivil Koruma Direktörü Jerry Chandler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sel sularına kapılan bir anne ve çocuğu ile 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp olan kadının başkent Port-au-Prince'deki bir hastanede çocuk doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dominik'te 3 kişi öldü, 200 ev hasar gördü

Komşu Dominik Cumhuriyeti'nde ise şiddetli yağışlar esnasında en az 3 kişi canından oldu. Başkent Santo Domingo'nun batısında 37 yaşındaki bir kadın ile 9 yaşındaki oğlu, şiddetli yağışlar esnasında çöken bir evin duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

22 yaşındaki bir genç ise evinin üzerine devrilen ağaç sebebi ile enkaz altında kalarak öldüğü aktarıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde toplamda 200 ev hasar görürken, bin kişi de evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli yağışlar, Küba ile ABD'ye bağlı özerk bölge olan Porto Riko'yu etkiledi. Küba'da ülkenin doğu bölgelerinde birçok kişi tahliye edilerek yüksek yerlerdeki sığınaklara ve daha güvenli olduğu belirtilen binalara yerleştirildi.

Art arda ikazlar

Marco Kasırgası, Küba ve Meksika'nın Yucatan Yarımadası arasında kuzeye doğru gidiyor. Laura Fırtınasının kuzeybatıya, ABD'nin dördüncü büyük kenti olan Houston'a doğru ilerlemesi bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde ABD'ye doğru ilerleyen kasırganın uzun süren tehlikeli hava koşullarına sebep olabileceği konusunda ikazında bulundu.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri de New Orleans Limanı için bir uyarı yayınladı ve bazı bölgelerin boşaltılması için plan oluşturulması çağrısı yaptı.

Trump 'afet bölgesi ilanı' yayınladı

Yardım çabalarını koordine etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump da bu nedenle Louisiana için federal yardım emrini içerdiği ifade edilen 'afet bölgesi ilanı' yayımladı.

Sular yükselecek

Marco’nun Mississippi Nehri’nin 635 kilometre güney yönünden 20 km/saat hızla kuzeye ilerlediği belirtildi. Yetkililer, Louisiana ve Mississippi Nehri’nin kıyı kesimleri için suların 2 metreye kadar yükselebileceği ikazında bulundu.

OHAL ilan edildi

Laura'nın vurmasının beklendiği Florida’da ise olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Teknelerde, karavanlarda ya da kamp alanlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye emri verildi. Turistlere ise planlarını değiştirmesi yönünde tavsiye verildi.

Geçtiğimiz Cuma günü olağanüstü hal ilan eden Louisiana Valisi John Bel Edwards, ABD Başkanı Donald Trump’tan federal acil durum ilan etmesini talep etti. Edwards, bu fırtınaların Louisiana’da bırakacağı etkinin tek fırtınanın normalde bırakacağından çok daha etkili ve uzun süreli olacağını vurguladı.

Rafinerilerde kesinti yapıldı

ABD hükümetince enerji şirketlerinin Laura fırtınası ve Marco kasırgası dolayısı ile Meksika Körfezi'nde yer aldığı belirtilen açık deniz ham petrol üretim rafinerilerinde üretimde yüzde 57,6 seviyesinde azaltma gerçekleştirerek, günlük 1,07 milyon varillik üretimde kesintiye gittiğini ifade etti.

Federal Güvenlik ve Çevresel Yaptırım Bürosunca yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki doğal gaz üretiminin de yüzde 44,6’sının kapatıldığı bildirildi. Büro ayrıca Meksika Körfezi'ndeki 643 insanlı platformdan 114’ündeki üretim platformlarının tahliye edildiğini duyurdu.

Karayipler’de yer alan Hispanyola adasında alt yapıya zarar veren Laura fırtınası, dün Porto Riko’da ağaçları devirdi ve 200 binden fazla ev ile iş yerinde elektriklerin kesilmesine sebebiyet verdi. Bugün ise Laura Haiti’nin başkenti Port au Prince’de 75 kilometre/saat hızla esen rüzgarlara neden olurken, Dominik Cumhuriyeti’nde de tahliyeler baş gösterdi. Laura’nın yarın ise Küba'da etkili olması bekleniyor.

İlk defa iki fırtına aynı anda vuracak! Hatta birleşebilirler

Ayrıca 1900 senelerinden beri tutulan kayıtlara göre, Meksika Körfezi’nde ilk defa iki fırtına aynı anda etkisini gösterecek. İki fırtınanın birleşme ihtimalini ele alan bilim insanları, bunun ilk kez gözlemleneceğini söyledi.

'Fujiwhara' etkisi de meydana gelebilir

İki fırtınanın birbirine daha da yakınlaşması halinde 'Fujiwhara' etkisi olarak bilinen ve fırtınaların birbirlerinin yörüngesinde dönmesi şeklinde tanımlanan hava olayının meydana gelebileceği de bilim insanları tarafından açıklandı.

Bir fırtına diğerini yutabilir

Ayrıca bilim insanları, bir fırtınanın diğerinden kuvvetli olması halinde kuvvetli olanın diğerini yutacağını da ileri sürdü.

Fırtına Merkezi ise iki fırtınanın birbirine karışmasının beklenmediğini söyledi.