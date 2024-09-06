Ölüm döşeğindeki Reha Muhtar’ın doktorlarından açıklama
Geçen haftalarda evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi doktorlarından geldi.
Reha Muhtar, geçen haftalarda evinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Muhtar'ın son sağlık durumu merak ediliyor.
Muhtar’ın sağlık durumuna dair flaş bir gelişme yaşandı. Son alınan bilgilere göre 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Ciğerlerinde rahatsızlığın azaldığı ifade edilirken Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.