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Yerel Oltu'da kereste fabrikası yandı, zarar 50 milyon TL
Yerel

Oltu'da kereste fabrikası yandı, zarar 50 milyon TL

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangında 50 milyon TL maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:44:00 -
Oltu'da kereste fabrikası yandı, zarar 50 milyon TL

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sularında Oltu Narman karayolu 3'ncü kilometresinde bulunan Karaca Kereste Fabrikası yanarak kül oldu.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karacaya ait Kereste Fabrikası nedeni belli olmayan yangından dolayı kereste fabrikası tamamen yanarken maddi zararın 50 milyon lira civarında olduğu belirtildi.
Fabrikada kalan gece bekçisi tarafından haberdar edilen yangında 20 milyonluk makine ekipmanı yanarken 30 milyonluk bina ve ahşap bin tane kapı ile bir kamyon kereste yandı.

Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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