Oltu Lisesi mezunları Kütüklü Göl’de bir araya geldiler

Oltu Lisesi 1993 yılı mezunları beşinci buluşmalarını Oltu Obayayla Kütüklü Göl’de gerçekleştirdiler.

Sınıf Başkanı İhsan Koçak, Başkan Yardımcısı Korkmaz Özdoğan ve Oltu’da ki diğer öğrencilerin birlikte organize ettikleri buluşma programında renkli görüntüler yaşandı.

Her yıl iki günlüğüne bir araya gelen 93 Oltu Lisesi Mezunları doğa harikası olan Kütüklü Gölmesire alanında bir araya geldiler. Bir çok anının paylaşıldığı Kütüklü Göl’de mezunlar 26 yıl önce çocukluktaki oynanan yöresel orta oyunlarını yeniden oynadılar. 26 yıl önce okulda yaptıkları yaramazlıkları ve o yıllarda acısını hissettiklerisopaları tatlı birer anı olarak anlatılar.

Geçtiğimiz sene yapılan buluşmadaki toplu çekilen resmi mezunlardan Ümit Yeşilyurt tarafından tişört baskısı yaparak katılan 93 mezunlarında dağıttı.

Başkan İhsan Koçak, yaptığı açıklamada, “Bu sene buluşmalarımızın beşincisi düzenledik. Artık çok daha güçlü bir bağımız oluştu, bir aile gibiyiz. Umuyoruz ki bu arkadaşlığımız birlikteliğimiz hep devam eder, çocuklarımızda bu dostluklarımızı ve arkadaşlıklarımızı devam ettirirler” dedi.

Oltu cağ kebabı yiyip semaver çayı içen 93 mezunları programın ikinci gününde Şavşat ilçesi Karagöl’ü gezdiler.

Mezunlar bir yıl sonra buluşmak üzere sözleşerek ayrıldılar.