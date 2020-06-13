Oltalarına takılan köpek balığını kilogramı 40 TL'den satışa çıkardılar! "Kanser hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor"
Muğla'da olta avcılığı yapan balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 15 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Kanser hastalıklarına iyi geldiğine inanıldığı belirtilen köpek balığı, kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında olta avcılığıyla, 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı yakalandı.
Vatandaşlar fotoğrafını çekti
Marmaris'in açık denizlerinde balıkçıların oltasına takılan camgöz cinsi köpek balığı tezgahta yerini aldı. Kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Balık haline gelen vatandaşların bazıları ilk defa gördükleri köpek balığını cep telefonuyla görüntü ve fotoğrafını çekerek inceledi.
"Kanser hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor"
18 yıldır balıkçılık ve avcılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına Marmaris açıkları, Ege Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı takılmış. Sürekli tüketilen bilinen balıklar aksine, bu tür köpek balığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak rahatsızlıkları bulunanlar tercih etmekte. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpek balığı 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür cins köpek balığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.