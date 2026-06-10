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Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

Gazze’de ve Batı Yaka’da on yıllardır on binlerce masum sivili katleden, kundaktaki bebekleri açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir ederek uluslararası hukuku ayaklar altına alan siyonist katiller, küstahlıkta sınır tanımıyor. Utanç ve ahlaksızlık dolu kara bir sicile sahip olan terör devleti İsrail'in ve eli kanlı yöneticilerinin Türkiye’ye ahlak dersi vermeye kalkışmasına devletimizin zirvesinden tokat gibi bir cevap geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye’nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Türkiye, mazlumların sesi olmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Duran, Gazze’de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye’ye ahlak dersi vermeye kalkmasının tam anlamıyla hadsizlik olduğunu belirtti. Duran, "Gazze’de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye’ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye’nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hamza

Siyonist İsrail yok olsun binlerce masum insanı öldürdü soykırım yaptı dünya yeterli yaptırım yapmadı BM yaptırım yapamadı sebebi nedir 5 ülke daimi üye olması veto hakları olması sonuç yaptırım Yok bunları devletler sorgulamalı
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