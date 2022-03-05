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Medya Olmayan İngilizcesi ile röportaj yapmaya kalmıştı! Çetiner Çetin kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi
Medya

Olmayan İngilizcesi ile röportaj yapmaya kalmıştı! Çetiner Çetin kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, zayıf İngilizcesini tiye alan Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 21:59:00 - 2022-03-05 22:05:34

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, İngilizce konuşmaya çalıştığı röportajda kendisini rezil etti.

'İngilizcesi zayıf, anlayamıyor'

Kiev'de çekim yapan Çetin, Rusya'ya karşı direnişe hazırlandığı öğrenilen bir Ukrayna vatandaşı ile İngilizce konuşmaya çalıştı. Çetin, Ukraynalı vatandaşa, "Where are you from?" diye sorduktan sonra, anlaşılması güç birkaç İngilizce kelimeyi bir araya getirdi. Çetin, Ukrayna vatandaşının, kendisini anlayamaması üzerine de, "Şimdi ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf. Anlayamıyor." yorumunu yaptı.

Şahan Gökbakar, Çetiner Çetin'in o anlarını bir skeçle taklit etti.  Çetin, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, zayıf İngilizcesini tiye alan Gökbakar'a, isim kullanmadan şöyle tepki gösterdi:

Kapımızın önünde büyük bir insani dram yaşanıyor. Savaş ikiyüzlü. Burada durumlar hoş değil. Bu konuda da komedyenlerimizin topa girmesini bekliyoruz. Konu lazımsa tek mesaj yeter. Yardımcı oluruz.

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