Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Yargıtay, iş dünyasında personelin dijital mahremiyet sınırlarını çizen ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tarihi bir emsal karara imza attı. Yüksek mahkeme, mülkiyeti şirkete ait olsa dahi personele tahsis edilen akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerdeki kişisel WhatsApp yazışmalarının ve verilerin işveren tarafından izinsiz bir şekilde incelenemeyeceğine hükmetti. Bu yolla hukuka aykırı olarak elde edilen mesajların iş akdinin feshi için mahkemelerde delil kabul edilemeyeceğini belirten Yargıtay, alt mahkemenin işvereni manevi tazminata mahkum eden kararını oy birliğiyle onadı.