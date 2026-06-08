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Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak
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Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Yargıtay, iş dünyasında personelin dijital mahremiyet sınırlarını çizen ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tarihi bir emsal karara imza attı. Yüksek mahkeme, mülkiyeti şirkete ait olsa dahi personele tahsis edilen akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerdeki kişisel WhatsApp yazışmalarının ve verilerin işveren tarafından izinsiz bir şekilde incelenemeyeceğine hükmetti. Bu yolla hukuka aykırı olarak elde edilen mesajların iş akdinin feshi için mahkemelerde delil kabul edilemeyeceğini belirten Yargıtay, alt mahkemenin işvereni manevi tazminata mahkum eden kararını oy birliğiyle onadı.

#1
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Karara göre, bu yolla hukuka aykırı olarak elde edilen hiçbir veri ve mesajlaşma, iş akdinin feshi için geçerli bir gerekçe veya mahkemede delil olarak kabul edilemeyecek.

#2
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren hukuki süreç, bir şirkette beş yıl boyunca mühendis olarak görev yapan bir işçinin açtığı davayla başladı. İşçi; unvanı dışındaki işlerin kendisine zorla yaptırıldığını, primlerinin ödenmediğini ve işten çıkarıldığı gün şirket telefonundaki kişisel verilerini silmesine dahi izin verilmeden cihaza el konulduğunu belirterek yasal yollara başvurdu.

#3
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Kıdem, ihbar ve yıllık izin gibi alacaklarının yanı sıra kişilik haklarının çiğnendiğini savunan işçi, manevi tazminat talebinde de bulundu. Davalı şirket ise feshin haklı olduğunu öne sürerek, geri aldıkları şirket telefonunda yaptıkları incelemede işçinin WhatsApp yazışmalarını tespit ettiklerini, bu mesajlarda işveren ile mesai arkadaşlarına hakaret edildiğini ve diğer çalışanların fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığını iddia etti.

#4
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Cihazın şirket malı olmasından dolayı içindeki verilerin de kendilerine ait olduğunu savunan işveren, bu mesajları tutanak altına alarak iş sözleşmesini feshettiğini belirtti. Davayı inceleyen yerel mahkeme, şirketin bu savunmasını haksız bularak feshin geçersiz olduğuna ve işverenin işçiye manevi tazminat ödemesine karar verdi. Yerel mahkeme, cihazın mülkiyeti işverende olsa dahi bunun işçinin özel hayatını izleme ve kişisel mesajlarını okuma hakkı vermediğini belirterek, işverenin özel hayatın gizliliğini açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

#5
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Bu doğrultuda, hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp mesajlarının fesih gerekçesi yapılamayacağı kararlaştırıldı. İşverenin yaptığı istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilirken, son noktayı koyan Yargıtay da alt mahkemelerin kararlarını hukuka uygun bularak işverenin temyiz istemini oy birliğiyle reddetti ve cezayı onadı.

#6
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen bu tarihi karar, iş hukukunda dijital mahremiyete dair net sınırları çizmiş oldu. Buna göre, işçiye teslim edilen cihazlar şirkete ait olsa bile, personelin kişisel yazışmaları Anayasal koruma altındaki özel hayatın gizliliği kapsamında yer alıyor.

#7
Foto - Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak

İşçinin telefonunun izinsiz kurcalanmasıyla elde edilen tüm veriler, içeriğinde ne yazarsa yazsın mahkemede geçersiz delil statüsüne düşüyor. Ayrıca, personelin dijital verilerini izinsiz şekilde inceleyen işverenler, hem haksız fesih tazminatları ödemekle hem de kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.

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