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Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor
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Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Mor, kırmızı ya da yeşil fark etmiyor; üzüm en sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Antioksidan, lif, potasyum ve yüksek su içeriğiyle öne çıkan bu küçük taneler, sindirimden kalp sağlığına kadar birçok başlıkta dikkat çekiyor.

#1
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzüm, küçük taneleri ve kolay tüketilebilen yapısıyla çoğu zaman yalnızca pratik bir ara öğün gibi görülüyor. Oysa mor, kırmızı ve yeşil çeşitleriyle sofralarda yer bulan bu meyve, içerdiği antioksidanlar, lif, potasyum ve su oranıyla vücut için güçlü bir destek sunabiliyor. Kabuklu şekilde tüketildiğinde besin değerinden daha fazla yararlanılan üzüm, yalnızca taze haliyle değil; dondurularak, fırınlanarak, salatalara eklenerek ya da farklı tariflerde kullanılarak da beslenmeye dahil edilebiliyor.

#2
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzüm, boyut olarak küçük olsa da besin değeri açısından dikkat çeken meyveler arasında yer alıyor. İçeriğinde C vitamini, resveratrol, likopen ve antosiyanin gibi antioksidan bileşenler bulunuyor. Bu bileşenler, vücutta hücrelere zarar verebilen serbest radikallere karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Serbest radikallerin zamanla hücre hasarına yol açabildiği biliniyor. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin besinlerin düzenli beslenme içinde yer alması, genel sağlık açısından önemli kabul ediliyor. Üzüm de bu yönüyle sofralarda daha fazla yer bulmayı hak eden meyvelerden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzüm, hem çözünebilen hem de çözünemeyen lif içeriğiyle sindirim sistemine katkı sağlayabilir. Lif bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine destek olur. Bu bakteriler, sindirim sistemi duvarının korunmasına katkı sağlayan bileşiklerin oluşumunda rol oynar. Ancak üzüm suyundan ziyade üzümün bütün olarak tüketilmesi bu açıdan daha değerlidir. Çünkü lifin önemli bölümü meyvenin kabuğunda bulunur.

#4
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzümün kalp sağlığıyla ilişkilendirilmesinin birkaç nedeni var. Çözünebilir lif, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. LDL kolesterolün yüksek olması, kalp ve damar sağlığı açısından önemli risk faktörleri arasında yer alır. Üzüm aynı zamanda potasyum içerir. Potasyum, damarların gevşemesine katkı sağlayarak tansiyon dengesini destekleyebilir. Bunun yanında üzümdeki antioksidanlar, hücre hasarı, iltihaplanma ve yüksek tansiyon gibi kalp sağlığını etkileyebilen süreçlere karşı destekleyici rol oynayabilir.

#5
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Mor ve kırmızı üzüm; resveratrol içeriğiyle öne çıkıyor. Resveratrol, beyin sağlığı açısından dikkat çeken güçlü antioksidanlardan biri olarak biliniyor. Bu bileşik, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı destekleyebilir. Ayrıca damarların genişlemesine yardımcı olan etkisiyle beyne giden kan, oksijen ve besin akışının desteklenmesinde rol oynayabilir. Bu nedenle özellikle mor ve kırmızı üzüm, yalnızca lezzetiyle değil, içerdiği bitkisel bileşenlerle de dikkat çekiyor.

#6
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzümün önemli özelliklerinden biri de yüksek su içeriğidir. Yaklaşık yüzde 80’i sudan oluşan üzüm, günlük sıvı alımına katkı sağlayabilir. Özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı bir seçenek olarak öne çıkabilir. İçeriğindeki potasyum da vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olan mineraller arasında yer alır. Bu nedenle üzüm, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de sıvı alımını destekleyen pratik meyvelerden biri olarak değerlendirilebilir.

#7
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzüm seçerken nelere dikkat edilmeli? Taze üzüm alırken tanelerin dolgun, diri ve lekesiz olmasına dikkat edilmeli. Mor, kırmızı ya da yeşil üzüm fark etmeksizin rengin canlı ve dengeli görünmesi tazelik açısından önemlidir. Buruşmuş, yumuşamış ya da ezilmiş taneler üzümün tazeliğini kaybettiğini gösterebilir. Sapların çok kurumuş olması da ürünün beklemiş olabileceğine işaret edebilir. Üzüm yıkanmadan saklanmalı, tüketilmeden hemen önce durulanmalıdır.

#8
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzüm en kolay haliyle dalından koparılarak yıkanıp tüketilebilir. Ancak bu meyveyi sofrada kullanmanın birçok farklı yolu da bulunuyor. Peynir, kuruyemiş, salata yeşillikleri, tahıllar ve bal ile iyi uyum sağlayan üzüm, hem tatlı hem tuzlu tariflerde kendine yer bulabilir. Zeytinyağı, deniz tuzu, balzamik sirke, zencefil, kakule, maydanoz, fesleğen ve biberiye gibi malzemelerle de dengeli bir lezzet oluşturabilir. Özellikle turunçgillerle birlikte kullanıldığında üzümün tatlı ve hafif ekşi aroması daha belirgin hale gelir. Üzüm, smoothie tariflerinde çoğu zaman ilk akla gelen meyve olmasa da güçlü bir seçenek olabilir. Özellikle dondurulmuş üzüm, içeceklere hem tatlılık hem de kıvam kazandırır. Üzüm fırınlandığında içindeki su azalır, aroması yoğunlaşır ve daha karamelize bir tat ortaya çıkar. Bu haliyle hem sıcak yemeklerin yanında hem de kahvaltılarda kullanılabilir. Fırınlanmış üzüm, tavuk ya da et yemeklerinin yanında sos benzeri bir tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca tahıllı salatalara, yulaf kaselerine, peynirli tabaklara ve bal ile portakal kabuğu rendesi eklenen kahvaltılık tariflere de farklı bir lezzet katabilir.

#9
Foto - Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor

Üzümü farklı tüketmenin en pratik yollarından biri de dondurmaktır. Taneler sapından ayrılıp yıkandıktan sonra kurulanarak dondurucuya alınabilir. Bir gece bekletilen üzümler, özellikle yaz aylarında serinletici bir atıştırmalık haline gelir. Dondurulmuş üzüm, yoğun tatlı isteği geldiğinde de daha hafif bir alternatif olabilir. Küçük taneli yapısı sayesinde porsiyon kontrolü daha kolay yapılabilir. Üzüm yalnızca taze ya da fırınlanmış haliyle değil, hızlı turşu yöntemiyle de değerlendirilebilir. Sirke, tane karabiber ve rezene tohumu gibi malzemelerle hazırlanan üzüm turşusu, özellikle peynir tabakları, ızgara yemekler ya da sebze tabaklarıyla uyum sağlayabilir. Bu yöntem, üzümün tatlı tadını ekşi ve baharatlı notalarla dengeleyerek sofraya farklı bir dokunuş katar.

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