KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Opel, haziran ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi seçenekleri sunarken, çok yönlü hafif ticari araç modellerinde KOBİ’lere özel fırsatlar sağlıyor. Opel Corsa’nın manuel şanzımanlı Edition modeli, 150 bin TL’ye 12ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânıyla 1.395.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa’nın diğer tüm versiyonları ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizlikredi avantajı ile satın alınabiliyor. Dinamik tasarım dili, Opel Vizörü ve Pure Panel kokpitiyle fark yaratan kompakt SUVOpel Mokka,300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneğiyle Opel showroomlarında yer alıyor. Opel’in geniş ve fonksiyonel aile SUV modeli Frontera Hybrid, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli 2,99 faizli kredi seçeneği ile sunulurken, Frontera Elektrik modeli ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 kredi veya nakit indirimi ile1.600.000TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.Opel’in SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden Grandland Hybridise tüzel kişilere özel 400 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. Opel’in kapsamlı hafif ticari araç ailesinin önemli üyelerinden Combo, Combo Cargo ve Vivaro City Vanise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı ile sunulurken, Combonakit indirimi ile 1.371.000 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.Movano Minibüs’te ise 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli krediimkânı bulunuyor.Opel, haziran ayında yeni araç sahibi olmak isteyen tüm kullanıcıları showroomlarına bekliyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini, yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, manuel şanzımanlı Edition modelinde haziran ayında1.395.000 TL’den başlayan fiyatlarla 150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli krediyle sunulurken, diğer tüm versiyonları ise 300 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.Geniş ailelerin ideal SUV’si Frontera, hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. 48V hibrit teknolojisine sahip Frontera Hybrid, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor ve 300 bin TL için 12 ay vadeli ve 2,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Sportif dış tasarım hatları, Opel Vizörü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren kompakt SUV modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneği ile Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland Hybrid isetüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi imkânı ile dikkat çekiyor.Aydınlatmalı Opel Logosu ve keskinleşen Vizör tasarımıyla Yeni Astra ise lansmana özel, tüzel kişilere 500 bin TL için 12 ay vade ve 3,49 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

Elektrikli Opel modellerinde avantajlı fırsatlar

Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Yüzde 100 elektrikliSUV modeliFrontera Elektrik1.600.000TL’den başlayan fiyatlarla 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0,99 faizli krediseçeneği sunuluyor. Opel’in C-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli modeli Grandland Elektrik ise Edition donanımında tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’den ticareti kolaylaştıran cazip imkanlar!

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel, hafif ticari modellerde ayrıcalıklı kredi seçeneğinin yanında KOBİ’lere özel sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla ZafiraEdition Plus donanım seviyesinde 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunulurken Ultimate XL donanımı 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo nakit alımlarda1.371.000TL’den başlayan fiyatlarlasatın alınabiliyor veya 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı ile sunuluyor. Bununla birlikteCombo Cargo’da da 600 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğibulunuyor. Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Vivaro Kamyonet modelinde ise 750 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Ayrıca Movano3.5 ton modelindehaziran ayına özel 750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0faizli kredi olanağı bulunurken, Movano 4.2 ton versiyonunda 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli krediimkânı sunuluyor.

Opel, haziran ayına özel kampanya fırsatlarının yanı sıra müşterilerine farklı ve esnek ödeme çözümleri de sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini cesur ve yalın tasarımlarla buluşturduğu binek modelleriyle Opel, haziran ayında tüm otomobil tutkunlarını showroomlarına bekliyor.Opel’in haziran ayına özel kampanyaları ve finansman seçenekleri hakkında detaylı bilgiye markanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.