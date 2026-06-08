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Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi
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Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Tokat bölgesinde mayıs ve haziran aylarında çiçek açan, doğada nadir bulunması sebebiyle nesli sıkı koruma altında olan Akzambak (Lilium candidum) bitkisinde tarihi hasat dönemi resmen başladı. Kozmetik dünyasında boya yapımında kullanılan polenlerinin yanı sıra yapraklarının taşıdığı güçlü doğal antibiyotik özellikleri sayesinde tıp dünyasının da radarına giren bu gösterişli bitki, kilosu 5 bin avrodan (yaklaşık 265 bin TL) alıcı bularak üreticisinin yüzünü güldürüyor. Yaklaşık bir metre boyundaki hoş kokulu bu beyaz zambakların sürdürülebilir yöntemlerle yetiştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması, bölge ekonomisine devasa bir gelir kapısı aralarken uzmanlar türün korunması için çağrılarını yineliyor.

#1
Foto - Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Tokat'ta hasadı başlayan ve nadir bulunan ak zambak, kilosu 5 bin Euro üzerinden alıcı buluyor. Ak zambak (Lilium candidum), zambakgiller (Liliaceae) familyasından soğanlı çok yıllık uzun boylu ve gösterişli bir otsu bitki türüdür. Yaklaşık 1 metre boyunda olan bitkinin çiçek açma dönemi Mayıs-Haziran aylarıdır. Ak zambağın yaşam alanı çalılıklar, taşlık ve kurak alanlardır. Çiçekleri 8–12 cm büyüklüğünde olan ak zambağın çiçekleri beyaz ya da krem renktedir. 3-6 çiçek salkım şeklinde bir aradadır ve hoş kokuludur.

#2
Foto - Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Ak zambak, Tokat bölgesinde özellikle hasat döneminde ilgi çekmektedir. Kilosu 5 bin Euro üzerinden alıcı bulan bu nadir bitki, doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesi gereken önemli bir türdür.

#3
Foto - Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Ak zambak, botanik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Doğal yaşam alanlarında korunması gereken bu bitki türü, biyolojik çeşitliliğin devamı için önemli bir role sahiptir.

#4
Foto - Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Tokat'ta başlayan ak zambak hasadı, bölgenin doğal zenginliklerine ve biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmektedir. Bu nadir bulunan bitkinin korunması ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesi, doğal yaşam alanlarının korunması için önemli bir adımdır.

#5
Foto - Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

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