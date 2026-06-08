Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi

Tokat'ta hasadı başlayan ve nadir bulunan ak zambak, kilosu 5 bin Euro üzerinden alıcı buluyor. Ak zambak (Lilium candidum), zambakgiller (Liliaceae) familyasından soğanlı çok yıllık uzun boylu ve gösterişli bir otsu bitki türüdür. Yaklaşık 1 metre boyunda olan bitkinin çiçek açma dönemi Mayıs-Haziran aylarıdır. Ak zambağın yaşam alanı çalılıklar, taşlık ve kurak alanlardır. Çiçekleri 8–12 cm büyüklüğünde olan ak zambağın çiçekleri beyaz ya da krem renktedir. 3-6 çiçek salkım şeklinde bir aradadır ve hoş kokuludur.