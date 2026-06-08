Tokat’ta altından daha değerli tarım hasadı! Kilosu tam 265 bin TL, alıcılar sıraya girdi
Tokat bölgesinde mayıs ve haziran aylarında çiçek açan, doğada nadir bulunması sebebiyle nesli sıkı koruma altında olan Akzambak (Lilium candidum) bitkisinde tarihi hasat dönemi resmen başladı. Kozmetik dünyasında boya yapımında kullanılan polenlerinin yanı sıra yapraklarının taşıdığı güçlü doğal antibiyotik özellikleri sayesinde tıp dünyasının da radarına giren bu gösterişli bitki, kilosu 5 bin avrodan (yaklaşık 265 bin TL) alıcı bularak üreticisinin yüzünü güldürüyor. Yaklaşık bir metre boyundaki hoş kokulu bu beyaz zambakların sürdürülebilir yöntemlerle yetiştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması, bölge ekonomisine devasa bir gelir kapısı aralarken uzmanlar türün korunması için çağrılarını yineliyor.