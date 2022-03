Olmayan İngilizcesi ile İngilizce röportaj yapmaya kalktı! Habertürk'ten Çetiner Çetin'in kendini rezil ettiği o anlar

Yeniakit.com.tr

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, İngilizce konuşmaya çalıştığı röportajda kendisini rezil etti.

Kiev'de çekim yapan Çetin, Rusya'ya karşı direnişe hazırlandığı öğrenilen bir Ukrayna vatandaşı ile İngilizce konuşmaya çalıştı.

Özgüven patlaması: Tabi onların İngilizcesi zayıf!

Çetin, Ukrayna vatandaşına, "Where are you from?" diye sorduktan sonra, anlaşılması güç, birkaç İngilizce kelimeyi bir araya getirdi. Ukraynalı vatandaş, Çetin'in ne söylediğini anlamaya çalışsa da başaramadı.

Çetiner Çetin, adeta bir özgüven patlaması yaşayarak, "Şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf. Anlayamıyor." dedi. O anlarda gülen Çetin, Ukrayna vatandaşını İngilizce bilmemekle suçladı.