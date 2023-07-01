Olimpos çöplüğe döndü

Tatilciler sahil kesimine akın etti. Kurban Bayramı'nı ve okulların tatil edilmesini fırsat bilenler, yollara düştü. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından olan Antalya'yı tercih etti. Kentin hemen hemen her ilçesi her yaz yoğun ilgi görüyor.

Bunlardan biri de Kumluca... Olimpos bölgesine gelen tatilciler, turistik bölgede nüfus yoğunluğuna neden oldu. Sahile ve konaklama yerlerine araçları ile gitmek isteyen tatilciler, cadde ve sokaklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Nüfus yoğunluğu nedeniyle turizm merkezinde çöp sorunu da yaşandı.

Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp poşetleri birikti. Bazı tatilcilerin ise orman ve yol kenarlarına çöp bıraktıkları gözlendi.

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Bölgede pansiyon işleten Halil Karataş, şu ifadeleri kullandı:

Bayram tatili dolayısıyla Olimpos'ta turist yoğunluğu yaşanıyor. İki turizm merkezinde nüfusun ve araç sayısının artması nedeniyle cadde ve sokaklar tıkandı. Belediye çöpleri toplamakta zorlandı.

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu ise şöyle konuştu:

Tatil öncesinde Adrasan ve Olimpos bölgesinde günde 1 kez çöp kamyonu ile atık toplanıyordu. Tatilin başladığı cumartesi gününden itibaren çöp kamyonu, bölgede her gün 6 tur attı. Günde 6 kamyon çöp topluyoruz. Turizm merkezlerimize gelen misafirlerimizin hijyenik ortamda daha iyi tatil yapmaları için aralıksız çalışıyoruz.