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Spor Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli’nin hayatı kitaplaştırıldı
Spor

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli’nin hayatı kitaplaştırıldı

Türkiye’ye kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyat altın madalyası kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikayesi ve başarıları kitaplaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 15:50:00 -
Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli’nin hayatı kitaplaştırıldı

Türkiye’ye kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyat altın madalyası kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikayesi ve başarıları kitaplaştırıldı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli’nin biyografisinin işlendiği “Altın Yumruk Busenaz Sürmeneli” isimli eser gazeteci yazar Ersin Şiyhan imzasıyla Profil Kitap aracılığıyla okurlarla buluştu. “Asla Pes Etmek Yok” sloganının yer aldığı kitabın ön sözünü ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kaleme aldı. Kasapoğlu yazısında sporun, sporcuların sadece kendilerini değil takipçileri olan milyonları da derinden etkileyen bir olgu olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin son yıllarda spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sayesinde önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. Busenaz Sürmeneli’nin olimpiyat altın madalyasına uzandığı Tokyo Olimpiyatlarında salonda olduğunu ve müsabakaları bizzat yerinde takip ettiğini hatırlatan Kasapoğlu şunları kaleme aldı:

“Busenaz, ‘çocukluk hayalim avuçlarımın içinde’ derken aslında sadece kendi hayalini gerçekleştirmekle kalmamış, bu toprakların çocukları için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. Onun Karadeniz’in bağrından şampiyonluk kürsülerine uzanan hikayesi, nesiller boyu takdir, gurur ve hayranlıkla hatırlanacaktır.” 

Milli boksörümüzün kariyeri kadar karakterine de odaklanılan bu biyografi, Şehit Eren Bülbül’ün anısına ifadesiyle başlıyor. Kitapta Busenaz Sürmeneli’nin çocukluğu, antrenörü Cahit Süme tarafından boksa yönlendirilmesi, yaşadığı zorluklar, elde ettiği başarılar akıcı bir dille okurlara aktarılıyor. Busenaz, kitabın son bölümünde olimpiyat altın madalyasını söz verdiği üzere Şehit Eren Bülbül’ün mezarına götürüyor.

 

 

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