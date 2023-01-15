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Spor Olimpik Marsilya, Lorient'i devirdi
Spor

Olimpik Marsilya, Lorient'i devirdi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, sahasında Lorient'ı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 02:53:00 -
Olimpik Marsilya, Lorient'i devirdi

Ligue 1'in 19. haftasında Olimpik Marsilya'ya Lorient karşısında galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Sead Kolasinac, 53. dakikada Alexis Sanchez ve 59. dakikada Jordan Veretout attı. Konuk takımın golü ise 29. dakikada Terem Moffi'den geldi.

İlk 11'de başladığı mücadelenin tamamında sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, Olimpik Marsilya'nın ilk golünde asist yaptı. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Bartuğ Elmaz ise forma şansı bulamadı.

Art arda 6. galibiyetini alan Olimpik Marsilya, 42 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son 9 haftada bir kez kazanabilen Lorient ise 32 puanla 6. sırada kaldı.

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