Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte, incir reçeli tarifi!

Hanımlar hazır tezgahlar tazecik incirlerle dolmuşken; tüm kış ailenizin afiyetle yiyeceği incir reçelleri hazırlayabilirsiniz. İncir reçeli hazırlamak gözünüzü korkutmasın! İşte, “Olgun incir reçeli nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı. İncir reçeli tarifi!

Gözünüz korkmasın

Reçel kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Mis gibi ekmek ve leziz reçelin uyumuna doyum olmaz. Ancak kahvaltıların vazgeçilmezi reçelleri hazır almak yerine evinizde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Emin olun reçel yapmak öyle zor bir iş değil; yeter ki aklınıza bu fikri yerleştirin.

İşte, olgun incir reçeli tarifi!

Malzemeler:

1 kilo olgun incir

1 kilo toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

5-6 damla limon

Çubuk tarçın

Reçel yapım işine incirleri yıkayarak başlayın.

İncirler güzelce yıkandıktan sonra temiz bir bez ile meyveleri kurulayın.

Ardından incirlerin kabuklarını soymadan 3-4 parçaya kesin.

Derin bir tencereye bir kat incir bir kat şeker şeklinde malzemeleri dizin.

Arzu ederseniz şeker miktarını artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Tencerenin kapağını kapatın ve en az 8 saat bekleyin.

8 saatin ardından tencereye ılık su ve çubuk tarçını ekleyip kaynatmaya başlayın.

Reçel piştikçe incirlerin dağılmaması için karıştırma işlemi sırasında hassas davranmanız önemli.

Reçel kıvam alınca tencereye 5-6 damla limon suyu ekleyin.

Limon suyu eklendikten 5 dakika sonra incir reçelini ocaktan alın ve sıcakken kavanozlara boşaltın.

Bu arada tencereden çubuk tarçını çıkarmayı unutmayın.

Kavanozların kapaklarını sıcakken kapatın.

Sonrasında reçeller soğuyana kadar kavanozları ters bekletin.

Afiyet olsun.