  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son gelişme Türkiye'yi çileden çıkaracak!

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Bahçeli'den 'Kent uzlaşısı' tepkisi: CHP düştüğü denizde yılana sarıldı

Akaryakıt fiyatlarına tamı tamına yüzde 500 zam! Gelişme dünya gündemini altüst etti

O firma, namaza gitti diye yolcuyu tesiste bıraktı! Sosyal medya bu skandalla çalkanıyor... Mağdur genç yeniakit.com.tr’ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama... Emekliye ek zam gelir mi?

SİHA'lar ve Kaan sonrası Türk Savunma Sanayisine sızma girişimi! İşin arkasından bakın kimler çıktı

CHP’li Müftü karısını unutun şimdi CHP’nin ‘Sarıklı Hoca’sı gündemde Her röportajda karşımıza o çıkıyor

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi
Yerel Ölen kadının ihbar ettiği kocası serbest bırakıldı oğlu tutuklandı
Yerel

Ölen kadının ihbar ettiği kocası serbest bırakıldı oğlu tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 20:02:00 - 2024-02-29 20:24:13
Ölen kadının ihbar ettiği kocası serbest bırakıldı oğlu tutuklandı

Sakarya'da eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili eş adli kontrolle serbest bırakılırken, oğlu tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

Cansız bedeni 17 kilometre uzaklıkta bulundu

Sırra kadem basan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri’nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yürüttü. Devam eden çalışmalar neticesinde Demir’in cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Demir’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Eşi serbest bırakıldı oğlu tutuklandı

Hususa ilişkin olarak nehirde cansız bedeni bulunan Demir'in eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğlu U.D. tutuklanırken eşi adli kontrolle serbest kaldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti
Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti

Dünya

Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti

Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı
Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı

Dünya

Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı

Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu
Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu

Yerel

Bakırköy sahilinde korkunç manzara! Ceset bulundu

Çöp torbalarının içinden 1000'den fazla ceset çıktı!
Çöp torbalarının içinden 1000'den fazla ceset çıktı!

Dünya

Çöp torbalarının içinden 1000'den fazla ceset çıktı!

2 gün boyunca yardım bekledi! Uçurumda ölüm kalım savaşı
2 gün boyunca yardım bekledi! Uçurumda ölüm kalım savaşı

Dünya

2 gün boyunca yardım bekledi! Uçurumda ölüm kalım savaşı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23