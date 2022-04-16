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Yerel Ölen adamın cesedi 1.5 yıl sonra fark edildi! Bakın nerede bulundu
Yerel

Ölen adamın cesedi 1.5 yıl sonra fark edildi! Bakın nerede bulundu

Manisa'da 1.5 senedir kendisinden haber alınamayan adamın cesedi, uzun sürenin ardından yatağının altından çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 15:54:00 - 2022-04-16 15:55:45
Ölen adamın cesedi 1.5 yıl sonra fark edildi! Bakın nerede bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 2 yıldır yakınlarının haber alamadığı ve Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'nun Irlamaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında babasından haber alamadıkları yönünde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

26 Ocak tarihinden bu yana kayıp şahıs olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve 15 Nisan saat 16.00 sıralarında giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu.

Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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