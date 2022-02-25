Öldürülen Rus askerlerinin sayısı belli oldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi.

Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

800 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar'ın verdiği son bilgilere göre ise, saat 03:00 itibariyle Rusya'nın tahmini kayıpları; 7 adet uçak, 6 adet helikopter, 30'dan fazla tank, 130 adet BBM, Rus askeri kaybı ise yaklaşık 800 kişi olarak verildi.