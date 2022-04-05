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Dünya Öldürülen rapçiyi sahneye çıkarıp...
Dünya

Öldürülen rapçiyi sahneye çıkarıp...

Geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülen rap müzik sanatçısının, hayranları için sahnede sergilendiği ve önünde dans edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:29:00 -
Öldürülen rapçiyi sahneye çıkarıp...

ABD'nin Maryland eyaletinde ünlü bir rap müzik sanatçısı, 18 Mart tarihinde vurularak öldürüldü.

Geleceğin rapçisi olarak adlandırılan Goonew isimli sanatçı, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen rahat bırakılmadı.

Yakınları tarafından hala haberlere konu edilen rapçinin hayranları için bir gece kulübünde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte rapçi Goonew, kıyafetleri giydirilerek sahnede sergilendi. Goonew'in sergilendiği sırada hayranlarının, önünde dans ettiği görüldü.

Kameraya yansıyan görüntülerde cansız bedenin karşısında dans eden hayranlar, sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu.

ABD'de öldürülen rap müzik sanatçısı sahnede sergilendi ViDEO

 

 

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