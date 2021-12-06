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Gündem Öldürülen hainler sarı poşetlere konuldu
Gündem

Öldürülen hainler sarı poşetlere konuldu

Tunceli'de düzenlenen "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında öldürülen 9 teröristin cesetleri sarı poşetlere konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:07:00 -
Öldürülen hainler sarı poşetlere konuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde terör örgütü PKK ile, hem yurt içi hem de yurt dışında mücadele aralıksız devam ediyor.

Özellikle PKK'yı yurt içinde silme mücadelesinde önemli bir yol alındı.

Bu mücadeleler çerçevesinde hem İçişleri Bakanlığı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor.

Son olarak "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik operasyon düzenlenmişti.

9 terörist sarı poşette

Operasyon kapsamında 9 terörist öldürülürken 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

Öldürülen teröristlerin cesetleri her zamanki gibi sarı poşetlere koyulup Adli Tıp'a kaldırıldı.

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Yorumlar

TC Bursa

Poşet israfı olmuş. Gereksiz poşet kullanmayın.
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Ali

Adli tıpa gönderip uğraşmayın. Bırakın domuzlar yesin dağda. Gerçi domuz bile yemez bunları...
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