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Gündem Öldürülen Aylin Sözer'in mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ortaya çıktı
Gündem

Öldürülen Aylin Sözer'in mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ortaya çıktı

Maltepe’de yakılarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aylin Sözer'in mezuniyet töreninde öğrencilerine öğüt niteliğinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:08:00 -

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürüldü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından birçok kişi, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Aylin Sözer’in öğrencileri de yaptıkları videolu paylaşımla vahşete “dur” dedi.

"Sen rahat uyu..."

Sözer'in mezuniyet töreninde pasta kesmeden önce yaptığı konuşmayı  bir öğrencisi, sosyal medyadan paylaştı ve şu sözleri ekledi: Bize mezuniyette böyle veda ettin... Ellerimizi öpüp sonsuz minnetle uğurladın. Biz de senin elini hiç bırakmadık, öğrettiklerinle seni gururlandırdık. Devam edeceğiz kızıliçem sen rahat uyu..." diye yazdı.

"O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz"                  

Paylaşılan videoda Sözer'in, öğrencilerine "O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz, hayatlarına dokunacaksınız. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki...İster iş bulun ister iş bulmayın ben hepinizin içine kocaman güzel şeyler koydum. Bunun için bilgi, saygı, ilgi, meslek aşkı var. Benden gördüğünüz o aşka ömür boyu devam edin. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yok. Birlikteliğimiz hiç bitmesin." şeklinde bir konuşma yaptığı görüldü.

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