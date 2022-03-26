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Dünya Öldüğü söylenen Rus Savunma Bakanı için Zelenskiy'den bomba açıklama
Dünya

Öldüğü söylenen Rus Savunma Bakanı için Zelenskiy'den bomba açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 07:17:00 -
Öldüğü söylenen Rus Savunma Bakanı için Zelenskiy'den bomba açıklama

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 31'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Zelenskiy, "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?" diye konuştu.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Sen ne için ölüyorsan onlarda onun için ölüyor Çünkü Allah müminler Allah yolunda kafirler batıl davalar uğrunda tağut yolunda ölür buyurmaktadır. Allahın yolu ise onun indirdiği ile hükmederek düzeni adaleti kadeşlik ortamını temin tek dini islam yapmak fitneyi ortadan kadırmak Onun hükümlerini hakim kılmaktır Zulme uğrayan Allaha yalvaran değerli mazlüm inanmışlar için savaşmaktır

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