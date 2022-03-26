Öldüğü iddia edilmişti! Sergey Şoygu'dan günler sonra açıklama

Yaklaşık 2 haftadır ortalıkta gözükmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gün içerisinde devlet savunma siparişlerinin temini ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşme yaptığını aktardı.



Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor." dedi. Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

Yeni silah siparişi

Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir." ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

"Operasyon sebebiyle aşırı yoğun"

Kremlin yönetimi yaptığı açıklamada yaklaşık 2 haftadır medyaya demeç vermeyen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'ya yönelik yapılan "özel operasyon" sebebi ile aşırı yoğun olduğunu, medyaya ayıracak zamanının olmadığını söylemişti.