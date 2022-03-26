  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Öldüğü iddia edilmişti! Sergey Şoygu'dan günler sonra açıklama
Dünya

Öldüğü iddia edilmişti! Sergey Şoygu'dan günler sonra açıklama

Son günlerde kameralar önünde görünmediği için öldüğü iddia edilen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu günler sonra ilk açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:27:00 -
Öldüğü iddia edilmişti! Sergey Şoygu'dan günler sonra açıklama

Yaklaşık 2 haftadır ortalıkta gözükmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gün içerisinde devlet savunma siparişlerinin temini ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşme yaptığını aktardı.

Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor." dedi. Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

Yeni silah siparişi

Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir." ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

"Operasyon sebebiyle aşırı yoğun"

Kremlin yönetimi yaptığı açıklamada yaklaşık 2 haftadır medyaya demeç vermeyen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'ya yönelik yapılan "özel operasyon" sebebi ile aşırı yoğun olduğunu, medyaya ayıracak zamanının olmadığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay