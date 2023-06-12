Öldü sanılan yaşlı kadın tabuttan sağ çıktı!

Babahoyo kentindeki bir hastanede tedavi gören yaşlı bir kadın, kalbi durduğu iddiasıyla doktorlar tarafından ölü olarak ilan edildi.

Öldü sanılan yaşlı kadın, tabuta konularak ailesine teslim edildi. Yaşlı kadın, yaklaşık 4 saat tabutta kaldıktan sonra üstü değiştirilmek üzere tabutu ailesi tarafından açıldı. Bu sırada ailesi, yaşlı kadının nefes aldığını belirledi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, kadını hastaneye kaldırdı.

Yaşlı kadının yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Ailesi, yaşlı kadının ölüm belgesini dahi aldıklarını belirterek olanlar karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ancak çok mutlu da hissettiklerini ifade ettiler.

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Olay, halkın da büyük tepkisini çekti. Birçok kişi, yaşlı kadının diri diri gömülebileceği için olayın araştırılması ve yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Kadının bitkisel hayata girdiği tahmin ediliyor. (İLKHA)