Öldü sanılan kadın gömülmek üzereyken tabuttan sağ çıktı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da öldüğü gerekçesiyle toprağa verilmek üzere tabuta konulan yaşlı kadının yaşadığı tespit edildi.
Ekvador'un Babahoyo kentinde yaşanan olayda bir hastanede doktorlar, tedavi gören yaşlı bir kadını kalbi durduğu iddiasıyla ölü olarak belirledi.
Tabuta konularak ailesine teslim edilen kadının 4 saat sonra üstü değiştirilmek üzere ailesi tarafından tabutu açıldığında nefes aldığı tespit edildi. Anında sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.
Ailesine ölüm belgesi bile verilen yaşlı kadın yoğun bakıma alınırken bu olaya halk tarafından tepkiler yükseliyor. Olayın sorumlularının araştırılmasını isteyen aile bu kişilere yaptırım uygulanmasını bekliyor.
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