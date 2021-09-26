Old Trafford'da meydan okuma!

Premier Lig'de Manchester United, dün evinde Old Trafford'da şok bir yenilgi aldı. Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken maçta bir de penaltı kaçarken, statta ilginç bir meydan okuma yaşandı.

Karşılaşmanın duraklama dakikalarında Manchester United penaltı kazanırken topun başına Bruno Fernandes geçti. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez ise kalabalığın arasından Cristiano Ronaldo'ya ısrarla "Penaltıyı sen kullan" şeklinde sözler sarf etti ve vücut diliyle yıldız futbolcuyu penaltıya çağırdı.

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo'yu bölgeden uzaklaştırırken penaltıyı Bruno Fernandes kullandı. Ancak yıldız futbolcunun vuruşu üstten auta gitti ve Manchester United bir puanı kurtaramadı.

Emiliano Martinez'in kaçan penaltı sonrasındaki hareketi de Old Trafford'da tepki çekti. Arjantinli file bekçisi top auta gittikten sonra Manchester United taraftarına dönerek dans etti.