  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Old Trafford'da meydan okuma!
Spor

Old Trafford'da meydan okuma!

Premier Lig'de Manchester United, dün evinde Old Trafford'da şok bir yenilgi aldı. Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken maçta bir de penaltı kaçarken, statta ilginç bir meydan okuma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 14:32:00 -
Old Trafford'da meydan okuma!

Premier Lig'de Manchester United, dün evinde Old Trafford'da şok bir yenilgi aldı. Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken maçta bir de penaltı kaçarken, statta ilginç bir meydan okuma yaşandı.

Karşılaşmanın duraklama dakikalarında Manchester United penaltı kazanırken topun başına Bruno Fernandes geçti. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez ise kalabalığın arasından Cristiano Ronaldo'ya ısrarla "Penaltıyı sen kullan" şeklinde sözler sarf etti ve vücut diliyle yıldız futbolcuyu penaltıya çağırdı.

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo'yu bölgeden uzaklaştırırken penaltıyı Bruno Fernandes kullandı. Ancak yıldız futbolcunun vuruşu üstten auta gitti ve Manchester United bir puanı kurtaramadı.

Emiliano Martinez'in kaçan penaltı sonrasındaki hareketi de Old Trafford'da tepki çekti. Arjantinli file bekçisi top auta gittikten sonra Manchester United taraftarına dönerek dans etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay